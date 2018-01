Lavere dollarkurs skyld i lavere omsætning og indtjening hos RTX

Mio. kr. Q1 2017/18 Q1 2016/17 Omsætning 100,9 111,3 EBIT 12,1 15,1 Resultat før skat 11,8 15,3 Nettoresultat 9,2 11,8

Mio kr. Ved Q1 2017/18 Før Q1 2017/18 Omsætning 460-490 460-490 EBIT 58-73 58-73 EBITDA 72-87 72-87

En lavere dollarkurs har i første kvartal ramt resultaterne hos RTX, der producerer trådlåst kommunikationsstyr.Men selv om nettoomsætningen faldt med 9,3 pct. til 100,9 mio. kr., holder selskabet fast i forventningerne til resten af året.Det er især dollarens udvikling, der er årsag til den ringere omsætning, forklarer selskabet i regnskabet, der er offentliggjort torsdag eftermiddag."Omsætningsreduktionen i første kvartal 2017/2018 kan primært henføres til kursudviklingen i dollar, og korrigeret herfor var omsætningsreduktionen på 2,3 pct.," står der i regnskabet.I afdelingen for Business Communications faldt omsætningen med hele 14,3 pct. i forhold til samme kvartal året før til 65,8 mio. kr.Og selv om det bliver bedre, hvis man korrigerer for kurseffekten, er omsætningen her blevet reduceret med 6,6 pct. RTX skriver, at flere kunder op til årsskiftet har holdt igen med bestillingerne, og at der derfor er en forskydning af ordrer ind i andet kvartal.Forretningsenheden Design Services øgede derimod omsætningen med 1,9 pct., hvor blandt andet stigende interesse for gaming-headsets trak op.Resultat af primær drift (EBIT) faldt til 12,1 mio. kr mod 15,1 mio. kr i samme periode sidste år. Det skyldes hovedsageligt den lavere omsætning sammenlignet med samme periode i 2016/17.Selskabet skriver, at kapacitetsomkostningerne steg 2,6 pct. på grund af investeringer i nye projekter samt en øget bemanding i begge forretningsenheder på grund af travlhed."Kombineret med de fortsatte investeringer i et bredere produktprogram og teknologiplatform forventer ledelsen fortsat en omsætning i intervallet 460-490 mio. kr., EBITDA i intervallet 72-87 mio. kr. og EBIT i intervallet 58-73 mio. kr. Især EBIT skal ses i lyset af et øget investeringsniveau til understøttelse af de nyligt vedtagne strategiske retninger for RTX," skriver selskabet.Tabel for RTX' første kvartal af 2017/18:RTX' forventninger til regnskabsåret 2017/18/ritzau/FINANS