Relateret indhold Aktieordbog

Bilproducenten Fiat Chrysler skuffer med resultatet for fjerde kvartal 2017, men er omvendt kommet med en opløftende prognose for det nye regnskabsår.



I fjerde kvartal nåede Fiat Chrysler et justeret driftsresultat, EBIT, på 1,89 mia. euro, mens analytikerne ifølge Bloomberg News havde estimeret 2,01 mia. euro.



Omsætningen lød på 28,9 mia. euro og landede under forventningerne på 30,5 mia. euro.



I 2018 venter selskabet at kunne realisere et driftsresultat på 8,7 mia. euro, hvor analytikerne på forhånd havde estimeret 7,7 mia. euro.



/ritzau/FINANS