Relateret indhold Tilføj søgeagent Caterpillar

FLSmidth Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Caterpillar

FLSmidth

Amerikanske Caterpillar, der leverer udstyr til mineindustrien ligesom danske FLSmidth, havde et stærkt fjerde kvartal i 2017 med bedre resultater end ventet i analytikerkorpset.



I fjerde kvartal omsatte Caterpillar, som er verdens største producent af bygge- og anlægsmaskiner, for 12,90 mia. dollar mod en forventning blandt analytikerne på 12,02 mia. dollar ifølge Bloomberg News.



Samtidig endte den justerede indtjening per aktie i fjerde kvartal på 2,16 dollar mod analytikernes estimat på 1,77 dollar.



- Vi er glade for den overordnede udvikling i vores forretning henover 2017 - herunder en fortsat sund udvikling i vores portefølje og operationelle eksekvering i løbet af året, udtaler Dave Walton, der er direktør hos Caterpillar, i regnskabet.



- Med det igangværende fokus på at løfte vores evne til at servicere kunder globalt igennem finansielle serviceløsninger, så står vi velpositioneret i forhold til at opfylde behovene for Caterpillar, vores forhandlere samt voksende kundebase verden over, tilføjer han.



For det nye år regner Caterpillar med at lande en justeret indtjening per aktie i intervallet 8,25 til 9,25 dollar. Det skal holdes op imod et estimat hos analytikerne på 8,63 dollar.



I det amerikanske formarked stiger Caterpillar-aktien torsdag eftermiddag dansk tid 1,8 pct. til 171,42 dollar.



/ritzau/FINANS