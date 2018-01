Relateret indhold Tilføj søgeagent Dantax Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Dantax

Dantax har købt danske Gamut, der ligesom Dantax udvikler, producerer og markedsfører primært forstærkere og højttalere.



Det oplyser Dantax.



Opkøbet er kommet i stand, da bank og bestyrelse havde besluttet sig for at afvikle Gamut, og Dantax Radio har købt samtlige aktiver.



- Investeringens størrelse udgør alene et beskedent beløb, og får ingen indflydelse på Dantax's resultat i indeværende regnskabsår, skiver Dantax i en meddelelse.



