Nyt stort fald i det kinesiske vindmarked i 2017

Det kinesiske vindmøllemarked, hvor Vestas er til stede, men har det svært, faldt i 2017 for andet år i træk og nåede 15 gigawatt målt på nettilsluttet kapacitet, efter at der i 2015 og 2016 blev installeret henholdsvis 34 og 19,3 gigawatt.



Det skriver branchemediet Recharge News.



På den positive side har den lavere installationstakt reduceret det problem, der går under "curtailment", der omfatter det forhold, at transmissionsoperatøren lukker ned for vindmølleparken, hvis der ikke er kapacitet på nettet til at tage strømmen videre til slutbrugeren.



I 2017 leverede møller gennemsnitligt 1948 timer ind til nettet, hvilket er en stigning på 203 timer og nedbragte "curtailment"-raten med 5,2 pct.



De store problemer med "curtailment" har medført, at myndighederne har indført "red-alerts" over for en række provinser, hvorefter de ikke må tilslutte ny kapacitet, før de har fået løst de strukturelle problemer.



Det har været med til at bremse markedet op. Som følge af en positiv udvikling i "curtailment" har National Energy Administration (NEA) ifølge Recharge imidlertid godkendt nye projekter i Inner Mongolia og Ningxia, som er to provinser mærket med en "red alert".



Og på baggrund af den stigende udnyttelse af møllerne vurderer industrieksperter, at NEA i 2018 vil fjerne "red alerts"-forbuddene for fire provinser, hvilket kan sætte skub i markedet for nye installationer.



Ifølge analyser er der i øjeblikket en kapacitet på 114,6 gigawatt i pipelinen til fremtidig opførelse, skriver Recharge, og en stor del af dem ventes at starte før 2020, hvor de nuværende subsidier til vindenergi umiddelbart står til at blive fjernet.



Den nye vindenergikapacitet i Kina i 2017 blev langt overgået af solenergi, hvor den installerede kapacitet er opgjort til hele 53 gigawatt.



