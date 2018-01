Topdanmark overrasker positivt og sender 1,7 mia tilbage til ejerne: Aktien stiger 9 pct

Opdateret 17:01: Topdanmark vil udbetale udbytte på 19 kr . pr. aktie - og det er første gang nogensinde, at Topdanmark-investorer vil blive belønnet med et direkte udbytte, idet forsikringskæmpen ellers har haft tradition for aktietilbagekøb.



Udbyttet svarer til stort set hele overskuddet - nemlig 98,7 pct. - og det er markant højere end ventet.



Det fremgår af det netop offentliggjorte årsregnskab.



Analytikere forventede et udbytte på 15 kr. pr. aktie svarende til ca. 77 pct. af overskuddet, ifølge estimater fra Ritzau. Forsikringskoncernen selv har tidligere meldt ud, at den ville udbetale mindst 70 pct.



Investorerne tager godt imod regnskabet og sender aktien op med 8,9 pct. til 310 kr. torsdag, hvilket er rekordhøjt niveau.



Resultat bedre end ventet



Resultatet efter skat lander på 1,7 mia. kr. mod 1,5 mia. kr. i 2016. Resultatet er dermed et stykke over selskabets forventninger, som lød på 1,5-1,6 mia. kr.



"Forbedringen skyldes især afløbsgevinster i fjerde kvartal 2017 samt et lavere niveau af storskader og vejrligsrelaterede skader end forudsat," siger koncerndirektør i Topdanmark, Lars Thykier, i regnskabsmeddelelsen.



Combined ratio, der sætter skadesudbetalingerne i forhold til præmieindtægterne, lander på 82 i 2017 mod 85,1 i 2016.



Forsikringskæmpen vokser også på toplinjen. Topdanmark har præmieindtægter for 17,2 mia. kr. i 2017 mod 16,3 mia. kr. i 2016, og der er både fremgang i skade- og livsforsikring.



Fremgangen er bl.a. båret af en nettotilgang af kunder, og stigningen var lige stor for både privat- og erhvervskunder.



"Topdanmark investerer i disse år i indsatser, der skal sikre at vi øger vores konkurrencekraft. Det gælder vores priser, men så sandelig også, at vi nemt, hurtigt og enkelt håndterer kundens henvendelse ved salg, ved rådgivning og når der er en skade. Det er tilfredsstillende at se, at vi har vækst og nettotilgang af kunder," siger Lars Thykier i regnskabsmeddelelsen.



Han konstitueret som administrerende direktør i Topdanmark, efter at Christian Sagild stoppede ved årsskiftet.