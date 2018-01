Vestas blev overhalet af GE i USA i 2017

GE tilbageerobrede i 2017 titlen som den største leverandør af vindmøller på det amerikanske marked, efter at Vestas i 2016 for første gang i mange år ellers havde vippet amerikanerne af pinden som topleverandør.



Det fremgår af en analyse fra Bloomberg New Energy Finance (BNEF), som har målt markedsandelene ud fra installeret og idriftsat kapacitet.



Begge selskaber oplevede store fald i leverancerne til det amerikanske marked, hvor den idriftsatte kapacitet samlet set faldt 16 pct. til 7,2 gigawatt, mens Siemens Gamesa og Nordex styrkede deres markedsposition og rykkede nærmere de to førende.



Ud af den samlede installerede kapacitet tegnede GE sig for 34 pct. og Vestas for 31 pct. Til sammenligning blev der i 2016 installeret 8,6 gigawatt i USA, hvor Vestas var topleverandøren med en andel på 44 pct. efterfulgt af GE's 40 pct.



GE's idriftsatte leveringer faldt sidste år med 28 pct. til 2,4 gigawatt, og Vestas oplevede et fald på hele 42 pct. til 2,2 gigawatt.



Omvendt havde Siemens Gamesa en fremgang på 26 pct. til 1,6 gigawatt, svarende til en markedsandel på 22 pct., og Nordex øgede sin markedsandel til 11 pct. fra blot 1 pct. i 2016.



/ritzau/FINANS