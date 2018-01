Ny milliardvirksomhed i Danmark: Robotkomet i vildt vækstspring

Så skete det: Robotvirksomheden Universal Robots har rundet 1 mia. kr. i omsætning. Den fynske vækstkomet blev stiftet i 2005 og fik sit kommercielle gennembrud fem år senere. Siden er salget af robotarmene fra Universal Robots eksploderet.Sent torsdag aften udsendte virksomhedens ejer, amerikanske Teradyne, sit 2017-regnskab, og her fremgår de seneste væksttal for datterselskabet Universal Robots.Tallene viser, at robotvirksomheden sidste år voksede med 72 pct., og det svarer til en samlet omsætning på 1,1 mia. kr.Året før voksede salget med 62 pct., så Universal Robots har med andre ord øget sit momentum på det globale robotmarked.Der er ikke opgjort andre nøgletal for Universal Robots, som i 2016 tjente et overskud på 74 mio. kr. efter skat.Selskabet aflægger et dansk regnskab i en af de kommende måneder.Teradyne, der er børsnoteret i USA og producerer elektronisk testudstyr, havde overordnet et godt 2017 med en salgsvækst på 22 pct. og en omsætning på 13 mia. kr.Koncernen fik et overskud på 3,1 mia. kr. før skat for hele året.Koncernchef Mark Jagiela, som i 2015 var i Odense for at købe Universal Robots, er tilfreds med sit danske opkøb.I regnskabsmeddelelsen peger han på, at Universal Robots' vækst er "drevet af øget opmærksomhed omkring de økonomiske fordele ved vores cobots til en stadigt større vifte af formål".Universal Robots har været en pioner inden for de såkaldte cobots, eller samarbejdende robotter, der ikke kræver afskærmning fra deres menneskelige kolleger på fabriksgulvet.Teradyne købte virksomheden for 1,9 mia. kr., som blev fordelt mellem en række aktionærer, herunder ikke mindst Vækstfonden og Universal Robots' daværende direktør Enrico Krog Iversen samt stifterne.Udover den kontante betaling tilbage i 2015 følger et trecifret millionbeløb i efterbetaling (earn-out) i takt med, at Universal Robots når nogle aftalte måltal.