Mærsk: Drilling fyrer 84 medarbejdere i USA

A.P. Møller-Mærsks borerigselskab, Maersk Drilling, fyrer ifølge Houston Business Journal 84 medarbejdere på boreskibet Maersk Viking.



Det sker, efter at der er udsigt til en pause i arbejdet for skibet, der har arbejdet i Den Mexicanske Golf.



Det kan ifølge avisen godt komme på tale, at nogle af medarbejderne bliver hentet ind igen, hvis der kommer en ny kontrakt til Maersk Viking, men Mærsk venter angiveligt, at fyringerne er permanente.



