Novo-ejer kaster en kvart mia efter nyt superprojekt

Relateret indhold Artikler

Den stenrige Novo Nordisk Fonden kaster 255 mio. kr. efter et nyt supermikroskop, der har potentiale til på sigt at føre til nye lægemidler. Det skriver Finans.



Navnet på det nye supermikroskop er MicroMax, og det bliver verdens mest avancerede af sin type. Det kommer til at blive en del af Max IV, et svensk nationalt forskningslaboratorium i Lund, og simpelt forklaret kan MicroMax bruges til at undersøge og beskrive proteiner.



"Det kan få os til at lære en masse om proteinstruktur-biologi, som vi i dag ikke ved noget om," siger Birgitte Nauntofte, administrerende direktør i Novo Nordisk Fonden, til Finans. Bevillingen er ifølge hende den største infrastrukturbevilling, Novo Nordisk Fonden nogensinde har givet.



MicroMax ventes at stå færdig i 2022, og Novo Nordisk Fonden har med de 255 mio. kr. sikret driften af supermikroskopet de første 10 år af dets levetid.



"Dette vil få en kæmpe betydning for fremtidig udvikling, vækstpotentiale og innovation inden for life science-industrien som helhed," siger Poul Nissen, professor ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, til Finans.



MicroMax bliver en del af Copenhagen Bioscience Cluster - en klynge af forskningscentre og infrastruktur inden for biomedicin og bioteknologi i Region Hovedstaden i Danmark og i Skåne i Sydsverige.



/ritzau/FINANS