UBS indleder Genmab-dækning med kursmål 26 pct over nuværende kurs

Den schweiziske storbank UBS har indledt analysedækning af aktierne i Genmab og Lundbeck.



For Genmabs vedkommende er det blevet til en købsanbefaling med et kursmål på 1400 kr., mens Lundbeck må nøjes med en neutralanbefaling med et kursmål på 330 kr.



Kursmålet for Genmab indikerer et potentiale på knap 26 pct. i forhold til onsdagens slutkurs for aktien på 1114,50 kr.



Det fremgår af Bloomberg News.



Lundbeck lukkede onsdag i kurs 319,70 kr., så her ser UBS et potentiale på 3,2 pct. for de kommende 12 måneder.



/ritzau/FINANS