Vestas' kinesiske vindmøllerival dømt for industrispionage

Vestas' store, kinesiske rival Sinovel er blevet dømt for industrispionage i USA. Det skriver flere medier, deriblandt Wall Street Journal. Nu står selskabet over for en enorm bøde.



Sinovel har ifølge dommen stjålet teknologi fra sin amerikanske underleverandør American Superconductor Corp. Derfor er Sinovel blevet dømt for en række ulovligheder, blandt andet konspiration, tyveri og bedrageri.



Ifølge anklagerne fik Sinovel en ansat i American Superconductor Corp. til at give dem kildematerialet til den software, selskabet bruger til at kontrollere vindmøller.



Det skete ved at bestikke ham med 1,7 mio. dollar. Han har tidligere erkendt forholdet og har fået en fængselsstraf i Østrig.



Wall Street Journal skriver, at Sinovel står til at få en bøde på op mod 4,8 mia. dollar - 29 mia. kr.



Sinovel er en af verdens største producenter af vindmøller og er den største producent i Kina.



Sagen startede for flere år tilbage, da Sinovel, en af American Superconductor Corps største kunder, pludselige opsagde sin kontrakt med selskabet. Sinovel meddelte på det tidspunkt, at produkterne ikke længere levede op til kinesiske standarder.



Et par måneder efter stødte ansatte fra American Superconductor Corp. i Kina dog på gengivelser af selskabets software i vindmøller i Kina.



Derfor startede det en privat efterforskning, der afslørede svindlen.



USA og Kina er på kant omkring samhandlen mellem de to lande. USA beskylder Kina for at dumpe prisen på varer og have et meget løst forhold til intellektuelle rettigheder.



Tidligere på ugen indførte USA straftold på vaskemaskiner og solceller for at ramme Kina.



/ritzau/