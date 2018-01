Anholdelser og virksomhedslukning ved aktion i Bazar Vest

Mistanke om socialt bedrageri, sort arbejde og lukning af en virksomhed er nogle af resultaterne af en storstilet razzia mod Bazar Vest i Aarhus-bydelen Brabrand onsdag eftermiddag og aften.



Klokken 13.45 rykkede 130 medarbejdere fra Skat, Arbejdstilsynet, Fødevarestyrelsens Rejsehold og politiet i en fælles aktion ind i Bazar Vest, hvor udgangene blev spærret.



Det skete for at sikre, at ingen forlod basaren uden at blive registreret.



"Vi havde på forhånd udvalgt 43 virksomheder til kontrol. Kontrollerne er alle foregået stille og roligt. Vi spørger blandt andet ind til ansættelsesforhold og bogføring," hedder det i udtalelse fra Jim Sørensen, der er fagdirektør i Skat.



Det viste sig, at der var problemer med omkring halvdelen af de virksomheder, som Skat kontrollerede.



To af virksomhederne var slet ikke registreret, og 15 virksomheder er blevet pålagt at føre logbog på grund af mistanke om sort arbejde.



I alt kan 21 virksomheder se frem til yderligere kontrolbesøg fra Skat.



Derudover vil seks sager bliver overdraget til andre myndigheder, da der er mistanke om socialt bedrageri.



Medarbejderne fra Fødevarestyrelsens Rejsehold havde også en travl eftermiddag.



15 virksomheder fik forskellige sanktioner, fordi de ikke overholdt fødevaremyndighedernes regler.



I en virksomhed var forholdene så grelle, at den blev lukket på stedet på grund af dårlig hygiejne.



Under aktionen udstedte Arbejdstilsynet desuden 15 påbud, og politiet anholdt to personer for overtrædelse af udlændingeloven.



