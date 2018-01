Nets får det svenske finanstilsyns godkendelse af overtagelse

Betalingskoncernen Nets har nu også fået grønt lys fra Sverige i forbindelse med den amerikanske kapitalfond Hellman & Friedman overtagelse.



Det oplyser Nets onsdag eftermiddag.



Amerikanerne måtte ellers forlænge tilbudsperioden for aktier i Nets midt i december, da netop det svenske finanstilsyn modsat det norske, finske og danske tilsyn ikke havde sagt god for milliardhandlen. Men det er så sket nu.



EU-Kommissionen godkendte allerede i starten af november sidste år salget af Nets til Hellman & Friedman.



I forbindelse med svenskernes manglende godkendelse blev tilbudsperioden udskudt fra 18. december sidste år til 1. februar klokken 16.



Den amerikanske kapitalfond kom på banen med købstilbuddet 25. september sidste år, hvor den tilbød at købe det danske betalingsserviceselskab for 165 kr. per aktie.



Investorerne skal have 90 pct. af aktionærernes accept, før købstilbuddet kan gå igennem, og ud over Hellman & Friedman deltager en række andre minoritetsinvestorer i købstilbuddet.



Nets blev børsnoteret af Advent og Bain i september 2016 til en pris på 150 kr. per aktie.



Onsdag kostede en aktie i Nets 164,10 kr.



/ritzau/FINANS