Den amerikanske Vestas-konkurrent General Electric (GE) solgte færre møller i fjerde kvartal og melder om fortsat stort prispres i vindmølleindustrien.



GE havde i de sidste tre måneder af 2017 en ordreindgang på 1165 vindmøller mod 1190 i samme periode sidste år.



Selskabet har for vane ikke at oplyse størrelsen på de møller, det har vundet aftaler på, men skriver i en kommentar, at det har haft en stærk vækst i USA målt på megawatt (MW), og at priserne er under pres.



Set over hele 2017 var ordreindgangen på 3014 vindmøller mod 3135 i 2016.



I fjerde kvartal 2017 indtægtsførte General Electric omsætning for 725 vindmøller mod 789 i samme periode året før, mens det for hele året lød på 2798 vindmøller mod 3283 i 2016.



/ritzau/FINANS