Den amerikanske industrikoncern General Electric kom ud af fjerde kvartal med en omsætning og et justeret overskud, der var svagere end ventet.



I de tre sidste måneder af 2017 nåede GE et justeret resultat eksklusive hensættelser på 27 cent per aktie, skriver Bloomberg News, der måler det op imod analytikerforventningerne på 28 cent per aktie.



Omsætningen ramte med 31,4 mia. dollar i kvartalet samtidig et stykke under forventningerne på 33,8 mia. dollar.



/ritzau/FINANS