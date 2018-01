Relateret indhold Tilføj søgeagent United Technologies Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer United Technologies

Amerikanske United Technologies, der blandt andet producerer flymotorer og elevatorer, har i sit regnskab for fjerde kvartal af regnskabsåret 2017 rapporteret et overskud per aktie på 1,60 dollar mod ventet 1,57 dollar ifølge estimater fra Bloomberg.



Estimaterne lå i intervallet 1,45 dollar-1,65 dollar. Det skriver nyhedsbureauet.



United Technologies venter samtidig en indtjening per aktie i indeværende regnskabsår på 6,85 dollar-7,10 dollar. Her havde analytikerne ventet 7,38 dollar med en spredning i estimaterne fra 7,10 dollar til 7,70 dollar.



/ritzau/FINANS