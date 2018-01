TDC har 60 millioner til gode hos staten for nødopkald til havs

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og Energistyrelsen skal betale 60 millioner kroner til TDC i en sag om kompensation for nødopkald foretaget til havs i Danmark og Grønland.



Det er konsekvensen af en dom i Østre Landsret, oplyser retten i en pressemeddelelse.



Det var ikke lovligt, at Danmark før 2012 sendte regningen videre til TDC for nødopkald foretaget til havs.



Derfor har TDC ret til kompensation for den dækning, de har betalt for. TDC havde rejst krav om betaling af over 216 millioner kroner.



Kompensationen dækker perioden 2008 til 2009 og for Grønland også perioden 2010 til 31. marts 2012.



I forbindelse med privatiseringen i 1997 blev TDC pålagt at stå for de radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester i Danmark og Grønland.



/ritzau/