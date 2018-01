Texas Instruments får klø på børsen på skuffende forventninger

Den amerikanske elektronikkæmpe Texas Instruments kunne ikke stille investorerne tilfredse med sine forventninger til 2018 og faldt tungt på børsen efterfølgende, skriver Bloomberg News.



Selskabet, der sælger sælger tusindvis af forskellige produkter helt fra forbrugerelektronik til militært isenkram, venter for første kvartal en omsætning på 3,49-3,79 mia. dollar, mens analytikerne havde spået 3,64 mia. dollar.



Samtidig venter Texas Instruments en indtjening på 1,01-1,17 dollar per aktie i første kvartal, hvor analytikerne havde sat 1,15 dollar som estimat forud for regnskabet.



"Der var høje forventninger. De var nødt til at komme med en markant overraskelse og opjustering. I stedet lander det på linje med det ventede," siger analytiker Dave Heger fra finanshuset Edward Jones & Co. til Bloomberg News.



Aktien faldt 7 pct. i eftermarkedet. Inden da var aktien steget 43 pct. i 2017 og 15 pct. i 2018. Selskabet har en markedsværdi på 118 mia. dollar.



/ritzau/FINANS