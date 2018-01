Schmidt Hammer Lassen opkøbt af amerikansk gigant for trecifret millionbeløb

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Et af Danmarks største arkitektfirmaer Schmidt Hammer Lassen Architects er solgt til den amerikanske design- og arkitektvirksomhed Perkins+Will med mere end 2000 ansatte på 25 kontorer over hele kloden.



Ifølge Børsens oplysninger er der betalt i underkanten af 200 mio. kr. for virksomheden, der har 170 ansatte, og er kendt for kulturbyggerier i flere verdensdele – bl.a af biblioteker.



SHL Architects er solgt i sin helhed til Perkins+Will, og de syv tidligere partnere i SHL er nu blevet optaget som partnere i det amerikanske selskab.



"Opkøbet er en anerkendelse af dansk arkitektur i en international kontekst," siger SHL's adm. direktør Bente Damgaard. SHL har været i forhandling med amerikanerne siden sommerne 2017, og det var Perkins+Will, der henvendte sig til SHL Architects.



Ifølge Damgaard er amerikanernes strategi med SHL, at få tilført høje designkompetencer til organisationen kombineret med at virksomheden får et brohoved til det europæiske marked.



"Vi opnår ved opkøbet at kunne fastholde kvaliteten i arkitekturen som vi nu kan få meget mere rækkevidde på," understreger Bente Damgaard.



Hun henviser til, at SHL får langt stærkere muskler internationalt, så SHL-designet kan komme komme længere ud rent geografisk.



Damgaard fortsætter i SHL som adm. direktør, og de syv tidligere partnere i SHL vedbliver også med at arbejde i selskabet. Bestyrelsen fortsætter med Michael Chrsitiansen som for formand, og SHL fortsætter på de fleste områder som hidtil samtidig med, at overtagelsen på længere sigt er et led i selskabets generationsskifte.



SHL ventes at omsætte for 120 mio. kr. i 2018 og nå et EBIT-overskud på 6 mio. kr.



Perkins+Will er begejstret over de nye muligheder.



"Begge firmaer har fokus på global diversitet i talent og kreativitet," siger Phil Harrison, der er adm. direktør i virksomheden.



Han ser frem til fremtidig SHL-indflydelse på koncernens samlede kompetencer.



Opkøbet af SHL Architects sker samtidig med, at der er voldsomt røre i den danske arkitektbranche, der har set adskillige opkøb siden årsskiftet.



Den svenske ÅF-koncern har overtaget Gottlieb & Paludan, Site Arkitekter har opkøbt KPF Arkitekter, og den svenske rådgivningsgigant Sweco overtog Årstiderne Arkitekter for et par uger siden.



Branchedirektør Lene Espersen fra Danske Arkitektvirksomheder ser opkøbet som et godt eksempel på, at kapitalstærke virksomheder er klar til at betale for de danske arkitektvirksomheders brands og kompetencer.



"Opkøbet viser klart, at de danske arkitektvirksomheder er i stand til at tilføre værdi selv til store internationale virksomheder," siger hun.