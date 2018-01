Torm-boss: Godt tilfreds med overskud i svært 2017

Relateret indhold Aktieordbog

Torm afslørede mandag eftermiddag foreløbige tal for, hvordan udviklingen har været i 2017, i forbindelse med at rederiet også oplyste om køb af to skibe og planerne om den kapitaludvidelse, der tirsdag er blevet endeligt gennemført.



Tallene viste forventninger om et driftsresultat (EBITDA) på 155-160 mio. dollar samt et resultat før skat på 0-5 mio. dollar - eksklusive eventuelle nedskrivninger som følge af den årlige værdiforringelsestest af flåden.



Og tager man i betragtning, at sidste år var et vanskeligt år for det generelle marked for produkttankaktiviteter, er resultatet ganske tilfredsstillende, lyder vurderingen fra Jacob Meldgaard, der er administrerende direktør hos Torm.



"Vi er tilfredse"



"Vi er tilfredse med at komme med overskud i et svært år. Mest interessant er det at måle mod tilsvarende virksomheder. Og der er ingen andre sammenlignelige virksomheder, som jeg kan finde, der har været i stand til at levere overskud i 2017," siger Torm-topchefen på en telekonference tirsdag.



Han peger på, at det pæne resultat er en af årsagerne til, at Torm har formået at tiltrække interesse for den kapitaludvidelse, som rederiet har gennemført, og som har givet et bruttoprovenu på 100 mio. dollar til blandt andet udvidelse af flåden.



Torm-chefen mener i øvrigt ikke, at der umiddelbart er noget, der peger på, at værdiforringelsestesten, som endnu ikke er gennemført, vil trække kraftigt i negativ retning på resultatet.



I 2016 fik Torm et driftsresultat (EBITDA) på 200 mio. dollar, mens resultat før skat blev et underskud på 142 mio. dollar.



