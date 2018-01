Den amerikanske medicinalgigant Johnson & Johnson måtte indkassere et nettotab på 10,71 mia. dollar i fjerde kvartal af regnskabsåret.



Det skyldes, at man har lavet en nedskrivning på 13,7 mia. dollar. på grund af den nye amerikanske skattereform, skriver Reuters.



Til gengæld kunne den amerikanske kæmpe rapportere om en ordinær indtjening per aktie på 1,74 dollar, hvilket var en spids bedre end de 1,72 dollar, som analytikerne ifølge Bloomberg News havde ventet.



I det amerikanske formarked stiger aktien 1,17 pct. til 149,88 dollar.



/ritzau/FINANS