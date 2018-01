Forbrugsvaregiganten Procter & Gamble, der står bag mærker som Gillette, Ariel, Braun, Always, Tampax og Pampers, klemte flere indtjeningskroner end ventet ud af salget i sit andet kvartal af regnskabsåret 2017/18, der sluttede med udgangen af 2017.



For hele året løftes forventningerne til indtjeningen da også en smule, og aktien stiger i det amerikanske formarked.



Selskabet leverede i andet kvartal en ordinær indtjening per aktie på 1,19 dollar mod ventet 1,14 dollar blandt analytikerne ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News.



Resultatet blev hentet på baggrund af en omsætning, der endte helt som ventet blandt analytikerne - på 17,4 mia. dollar.



For hele året ventes væksten i indtjeningen per aktie nu at blive 5-8 pct. mod den tidligere prognose om en fremgang på 5-7 pct.



Investorerne belønner regnskabet med en stigning på 0,4 pct. til 92,24 dollar i det amerikanske formarked tirsdag.



/ritzau/FINANS