Torm køber skibe for 450 mio og sætter tal på 2017

Rederiet Torm er mandag efter børslukketid kommet med en såkaldt markedsopdatering, hvor det blandt andet fortæller om forventninger til 2017, udnyttelse af optioner på bygning af to nye skibe og et tilhørende finansieringstilsagn fra ABN Amro.



Torm venter for 2017 et driftsresultat, EBITDA, i intervallet 155-160 mio. dollar og et resultat før skat i intervallet 0-5 mio. dollar eksklusive eventuelle nedskrivninger som følge af den årlige værdiforringelsestest, fremgår det.



Ifølge et estimat fra Bloomberg News ventede analytikerne til sammenligning et driftsresultat på 154 mio. dollar for året. Rederiet offentliggør ikke selv finansielle prognoser.



Torm fortæller desuden, at det har udnyttet to optioner på bygning af to LR1-skibe til en samlet investering på 74 mio. dollar, knap 450 mio. kr.



De ventes leveret i 2019 til og med første kvartal 2020, og i forbindelse med de to nybygninger har rederiet fået tilsagn fra ABN Amro om "attraktiv" skibsfinansiering på op til 50 mio. dollar.



Af markedsopdateringen fremgår det endvidere, at Torm per 19. januar havde afdækket 40 pct. af indtjeningsdagene i første kvartal 2018 til en gennemsnitlig TCE-rate på 15.926 dollar per dag.



I forhold til skibsværdierne oplyser Torm, at de viste en stigende tendens i fjerde kvartal af 2017, og at den samlede værdi af rederiets flåde er steget med cirka 4 pct.point i forhold til 31. september 2017.



Baseret på mæglervurderinger var værdien af Torms flåde inklusive nybygninger således 1579 mio. dollar per 31. december, fremgår det.



