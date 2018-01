TDC danner ny stor forretningsenhed med 500 ansatte: Skal styrke digital transformation

TDC danner med virkning fra den 1. februar en ny forretningsenhed, Digital, med henblik på at styrke den digitale transformation i selskabet.



Den nye enhed vil omfatte visse it- og udviklingsaktiviteter samt medarbejdere fra TDC Operations og vil samlet beskæftige over 500 ansatte inklusive tilknyttede medarbejdere fra Yousee og TDC Erhverv.



- Digitals vigtigste formål er at samle de digitale ressourcer i TDC og øge fokus på forenkling og stabilisering af de digitale løsninger i TDC, styrke kundeoplevelsen, innovere de grundlæggende underholdningstilbud og udvikle nye cloudbaserede erhvervsløsninger, skriver TDC i en meddelelse.



Digitals chef bliver medlem af TDC's ledelsesteam. Forretningsenheden vil for nuværende blive ledet af Michael Moyell Juul, der er koncerndirektør for Online Brands og medlem af TDC's ledelsesteam.



Den nye organisation vil ikke have indvirkning på den finansielle rapportering.



/ritzau/FINANS