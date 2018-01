Vietnam kræver markedsprisen af Carlsberg for Habeco-aktier

Relateret indhold Billedserie Grafik

Carlsberg må betale markedsprisen, hvis det danske bryggeri skal øge sin andel af det vietnamesiske bryggeri Habeco.



Det siger Vietnams vicepremierminister Vuong Dinh Hue til Bloomberg News.



Carlsberg har gennem længere tid arbejdet på at øge sin ejerandel i Habeco. Prisen vil ifølge ministeren blive fastsat på baggrund af de 20 seneste handler med aktien. Desuden må selskaberne ikke enes om en pris under en såkaldt gulvpris, som er fastlagt af myndighederne.



Carlsberg ejer godt 17 pct. af Habeco, mens den vietnamesiske stat ejer resten og gerne vil sælge ud.



Tidligere er en aftale dog blevet udskudt, fordi staten først ville sælge en aktiepost i landets største bryggeri, Sabeco. Den handel faldt på plads i december, hvor Thai Beverage via en vietnamesisk partner købte en majoritetspost på 53,6 pct. i Sabeco for 4,8 mia. dollar.



Sabeco er det største bryggeri i Vietnam med hovedvægten i den sydlige del af landet. Markedsandelen er ifølge Bloomberg omkring 40 pct., mens Heineken har en andel på 20-25 pct., Habeco , der er delvis ejet af Carlsberg, ligger lige under 20 pct., og Carlsberg-produkter har en andel 5-10 pct.



