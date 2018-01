Små og mellemstore virksomheder i Danmark bryder hvert år skattereglerne og snyder for 7,2 milliarder kroner. Det fremgår af en ny stikprøveundersøgelse, som Skat har foretaget, skriver TV2.



De adskillige milliarder kroner er dog blot en mindre andel af det samlede skattegab, som var på 22,8 milliarder kroner i 2016, vurderer Skat.



Skattegabet er forskellen mellem det, der burde blive betalt i skat, og det, der rent faktisk bliver betalt i skat. Det omfatter af den grund både fejl og reel snyd, som kan resultere i, at skatten ikke bliver betalt.



Ifølge Skat er der en klar overvægt af virksomheder, der følger skattereglerne, men som alligevel laver fejl. Det kan være et udtryk for manglende viden eller misforståelser af reglerne.



Knap seks ud af ti af de små og mellemstore virksomheder, som er med i undersøgelsen, har fejl i deres skatteindbetaling og har af den grund ikke betalt den skat, som de burde.



Skat vurderer, at omkring halvdelen af de fejl, som virksomhederne laver, er begået vel vidende om, at det er i strid med skattereglerne.



Med skjult kamera har TV2 opsøgt en 67-årig mand, som investerer i villaer, hvor han skal have flere ejendomme i millionklassen.



Under dække af at være en interesseret køber til en af villaerne udspørger journalisten manden om hans villaer.



Uvidende om at han bliver filmet, fortæller manden, hvordan han omgår reglerne. Hans kone har flyttet sin folkeregisteradresse til en af de tomme villaer, hvor hun i virkeligheden ikke bor, skriver TV2,



Således kan borgere omgå reglerne og sikre sig en skattegevinst. For når en ejendom sælges, så er fortjenesten på salget - altså salgsprisen minus købsprisen - nemlig skattefri, når man har boet i ejendommen.



Få dage efter, at journalisten har været til fremvisningen med skjult kamera, besøger han igen den 67-årige mand. Denne gang for at konfrontere manden med hans mulige brud på skattereglerne.



"Jeg beklager. jeg kan ikke kommentere det. Der er jo frækt at komme sådan direkte. Men hun bor dernede," sagde den 67-årige til TV2-journalisten



/ritzau/