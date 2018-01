Dansk øliværksætter vil lave løbetøj og chokolade

Relateret indhold Tilføj søgeagent Mikkeller

Manden bag det verdenskendte danske mikrobryggeri Mikkeller, Mikkel Bjerg Borgsø, udvider i 2018 forretningen med et nyt tøjmærke og egenproduceret chokolade.



Det skriver Berlingske Business.



Mikkeller er på lidt over ti år gået fra at være et hobby-bryggeri i en lejlighed på Vesterbro til at være en international kæde bestående af 33 barer og restauranter rundt om i verden.



Nu er tiden ifølge stifteren moden til helt nye Mikkeller-eventyr, som han er sikker på, at bryggeriets mange fans vil tage godt imod.



- Vi er bare sådan et firma, der godt kan lide at prøve forskellige ting af, og vi har en kundegruppe, som er meget dedikerede til vores brand. Så længe vi ikke laver noget lort, tror jeg godt, at vi kan brede os, siger Mikkel Bjerg Borgsø til Berlingske Business.



Bryggeri-virksomheden har allerede udvidet konceptet med løbeklubben Mikkeller Running Club, der i skrivende stund har over 10.000 medlemmer.



