Bavarian starter forsøg med nyt kræfthåb

Det danske biotekselskab Bavarian Nordic starter et fase 1-forsøg med en ny lægemiddelkandidat inden for cancerimmunterapi.



Det oplyser selskabet i en fondsbørsmeddelelse fredag.



Forsøget med midlet BN-Brachyury retter sig mod brachyury, der er knyttet til metastaser i en række kræftformer og spiller en væsentlig rolle for væksten af tumorer.



Bavarian Nordic vil rekruttere op til ti patienter med metastatiske eller inoperable, lokalt fremskredne ondartede solide tumorer, skriver selskabet i meddelelsen.



"Brachyury udgør et spændende nyt mål i behandlingen af flere kræftformer og dødelige metastaser. På baggrund af de kliniske resultater, vi har vist indtil videre, tror vi at BN-Brachyury kan blive en fremtidig behandlingsmulighed inden for en række kræftformer," siger Paul Chaplin, administrerende direktør i Bavarian Nordic, i meddelelsen.



Han oplyser samtidig, at selskabet vil udvide udviklingsprogrammet med et fase 2-forsøg senere i 2018 med patienter med krodom, der er en sjælden tumor i rygraden.



Den er kendetegnet ved en forhøjet forekomst af brachyury, og der findes ingen effektiv systemisk behandling.



