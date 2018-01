Københavns Lufthavn overhalet af udenlandske konkurrenter

Relateret indhold Artikler

Væksten i passagerantallet i Københavns Lufthavn var ikke prangende i 2017.



0,5 pct. flere rejsende gik gennem terminalerne i lufthavnen i Kastrup i forhold til året før, og det placerer den danske lufthavn på en 16. plads på den europæiske lufthavnsrangliste, skriver branchemediet check-in.dk.



Dermed er lufthavnen blevet overhalet af russiske Moskva-Domodedovo, Dublin Airport i Irland og Zürich i Schweiz, der alle tre kunne vise højere vækstrater end Københavns Lufthavn.



I alt benyttede 29.177.833 passagerer sig af lufthavnen i 2017.



"Væksten i 2017 følger ovenpå et 2016, hvor der var en meget høj vækst på knap 10 pct. Det er helt forventet, at det derfor ville være begrænset i 2017. Det er dog væsentligt at bemærke, at der er stor variation i de forskellige segmenter. Der er fortsat høj vækst i antallet af langdistancepassagerer, mens antallet af indenrigs- og transferpassagerer falder," siger pressechef Kasper Hyllested fra Københavns Lufthavn til check-in.dk.



Ifølge branchemediet var den danske vækst den næstlaveste blandt de 25 største lufthavne i Europa.



/ritzau/FINANS