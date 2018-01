Euroinvestor.com har indgået aftale om køb af 27 pct. af aktiekapitalen i selskabet fra de tre storaktionærer Søren Alminde, Jens Alminde og Peter Alminde.



Samlet omfatter transaktionen 5.984.174 stk. aktier, som i henhold til aftalen overdrages til kurs 6,9 kr. svarende til samlet 41,3 mio. kr. De sælgende aktionærer vil herefter ikke længere eje aktier i selskabet.



"Jens Alminde, Søren Alminde og Peter Alminde har ønsket at afhænde deres ejerandele for at fokusere på nye projekter, og så har vi fundet en løsning og en pris, som alle parter er tilfredse med," siger administrerende direktør i Euroinvestor.com Frederik Rovsing, i en meddelelse.



Selskabet tilføjer, at finansieringen af transaktionen vil ske i form af sælgerfinansiering og lån og salg af dele af aktieposten til

tredjemand.



Skal op på generalforsamling



Den eneste betingelse for købet er, at bestyrelsen på den kommende ekstraordinære generalforsamling får bemyndigelse til at lade selskabet købe egne aktier.



"Bestyrelsen har i forbindelse med transaktionen fået tilkendegivelser om, at de større aktionærer i selskabet vil stemme for denne bemyndigelse," skriver Euroinvestor.com i en meddelelse.



Den aftalte handelskurs ligger 19 pct. under de 8,5 kr., som var kursen i den seneste handel torsdag inden annonceringen af transaktionen.



Efter nyheden er aktien i Euroinvestor dog steget til 10,10 kr. svarende til en stigning på 14,8 pct. fra onsdagens slutkurs.