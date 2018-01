Torben Jensen om rekonstruktion: En meget ærgerlig situation

Stifter af Hellerup Finans, Torben Jensen, er alt andet end tilfreds med, at det ikke lykkedes at få investorernes opbakning til at lukke virksomheden ned gennem en solvent likvidation. Selskabet er nu gået i rekonstruktion ved skifteretten, hvor en udpeget rekonstruktør skal forsøge at skaffe opbakning blandt selskabets kreditorer til at undgå en konkurs."Det er vi meget ærgerlige over, men en rekonstruktion sikrer, at alle bliver behandlet korrekt," skriver Torben Jensen i en kommentar til Børsen.Han havde håbet på, at de største kreditorer ville gå med til en plan, hvor en ny kapitalrejsning blandt de eksisterende og nye aktionærer kunne være med til at finansiere en solvent nedlukning af datterselskaberne, der blandt andet ejer Lyngby Boldklub. Men forgæves."Vi har tidligere oplyst, at vi ønsker at afvikle de to selskaber i en solvent likvidation, hvor vi samtidig gjorde opmærksom på, at det krævede en samarbejdsvilje fra de to selskabers kreditorer, før det kunne opnås. Vi kan konstatere, at denne samarbejdsvilje ikke er tilstede og har derfor søgt hjælp hos Advokatfirmaet Plesner for at sikre, at nedlukningen sker på forsvarlig vis, og det er "værktøjet" rekonstruktion så vejen til," skrev Torben Jensen i en pressemeddelelse tidligere på dagen. Mens driftselskaberne, der tidligere hed Hellerup Finans og Forvaltningsselskabet Hellerup Finans, nu er taget under skifterettens rekonstruktionsbehandling, fortsætter holdingselskabet over dem, YVC A/S med at forsøge at skaffe ny livgivende kapital. Mindst 15 mio. kr. i kontanter og en konvertering af gæld for 40 mio. kr. er nødvendig."Der er dialog med de nuværende aktionærer, som udgør ca. 420 stk. omkring tegning af nye aktier, og der ER afgivet tilsagn fra flere aktionærer. Vi håber, at mange af vores aktionærer vil tegne nye aktier inden den 26. januar, hvor betalingen af nye aktier skal ske, da vi må ellers må annullere udbuddet og de modtagne tegninger," skiver han i en pressemeddelelse."Det er vigtigt at understrege, at alle tegninger først bliver effektueret den 26. januar NÅR og HVIS, vi kan se, at der modtaget tilstrækkelige tegninger til at indfri de opstillede planer," oplyser han.Håbet hos ham er, at pengene vil kunne bruges til at sikre holdingselskabets overlevelse og driften af det nye aktiv, selskabet AVC Nordic, der skal bistå kapitalhungrende selskaber med at skaffe finansiering.