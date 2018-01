Sponsorer flygter fra Lyngby Boldklub: Truet på eksistensen

Krisen i Hellerup Finans, der er på randen af konkurs, har fået flere sponsorer i superligaklubben Lyngby Boldklub til at trække deres sponsorater. Det oplyser stifter af Hellerup Finans Torben Jensen i en pressemeddelelse."Den seneste tid skriverier i pressen, hvor der igen stilles spørgsmålstegn omkring Lyngby Boldklubs fremtid, har haft den negative konsekvens, at flere sponsorer har valgt annullere deres sponsorater og/eller trække deres betaling, hvilket udsætter klubben for et massivt pres, da klubbens kreditorer naturligvis forventer deres betaling alligevel," skriver han."De igangværende forhandlinger om salg af spillere lider samtidig, da køber af de konkrete spillere naturligt søger at drage fordel af Lyngby Boldklubs situation ved at presse pris og forhale forhandlingerne," oplyser han.Hellerup Finans, der for nylig har skiftet navn til Selskabet af 1. juni 2005 A/S, trådte i går i såkaldt rekonstruktion, hvor en advokat udpeget af skifteretten skal forsøge at få opbakning til en redning hos de største kreditorer. Lykkes det ikke, går Lyngby Boldklubs ejer Hellerup Finans konkurs."Hovedaktionæren er under rekonstruktionsbehandling og kan derfor ikke hjælpe klubben, så det er en meget presset situation for Lyngby Boldklub," lyder det fra Torben Jensen."Hovedaktionærens aktiepost er derfor til salg, og det kræver en hurtig reaktion for at sikre klubbens eksistens – vi håber derfor, at alle med interesse for at overtage aktieposten vil henvende sig til Torben Jensen," slutter han af i pressemeddelelsen.