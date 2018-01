Serviceselskabet ISS har fået sat de sidste underskrifter på en kontrakt med "et stort internationalt selskab".



Selskabet, som ISS ikke sætter navn på, driver forretning i føde- og drikkevareindustrien, og kontrakten lyder på fem år og vil beskæftige mere end 2000 medarbejdere på tværs af 20 lande i Europa i kontraktens løbetid, oplyser det danske selskab.



I forbindelse med aftalen skal ISS levere bygningsservices på kontorer, lagre og produktionsfaciliteter i de 20 lande. I alt er der tale om mere end 280 bygninger, der skal serviceres.



Kontrakten starter i februar i år, og her fra vil samarbejdet mellem de to parter blive udbygget gennem hele 2018, fortæller ISS.



"Vi er meget begejstrede for at indgå i dette partnerskab. Under denne strategiske og langsigtede aftale vil vi arbejde tæt sammen med vores kunde," siger Martin Gaarn Thomsen, der er driftsdirektør hos ISS, i en meddelelse.