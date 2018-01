Svenske Skanska falder på Stockholmsbørsen onsdag med godt 6 pct., efter at entreprenørkoncernen har aflagt nogle skuffende foreløbige tal for 2017 og lægger op til at gennemføre en større omstrukturering.



De ændringer, som selskabet efter en større gennemgang har besluttet, medfører en ekstraordinær restruktureringsomkostning på 1,1 mia. svenske kr. i fjerde kvartal af 2017 og omkring 600 mio. svenske kr. i 2018.



Skanska venter for 2017 derfor nu et operationelt resultat på 5,3 mia. svenske kr., svarende til 12 svenske kr. per aktie, hvilket ligger noget under forventningerne hos analytikerne på 6,6 mia. svenske kr. samlet, ifølge et estimat fra SME Direkt.



Selskabet har specifikt valgt at restrukturere sine polske aktiviteter, forlade de amerikanske aktiviteter inden for forsyningssektoren, fokusere på kerneforretningen i UK og fortsætte med at tilpasse sig sværere markedsforhold i Tjekkiet.



