Den britiske storbank Barclays er mildt sagt ikke imponeret over den nye topledelse, som de to joint venture-partnere Vestas og Mitsubishi har valgt for offshoreselskabet MHI Vestas for den kommende fireårige periode.



- Vi er overrasket over valget af begge, skriver Barclays i et notat under overskriften "underligt valg" af ny nye topchefer.



Denne gang var det Mitsubishis tur til at udpege en CEO, mens Vestas skulle finde en co-CEO, og japanerne valgte Philippe Kavafyan, som kommer fra Areva/Adwen og andre positioner i Frankrig hos GE og EDF.



- Vi ser ikke Adwen være guldstandarden i offshore, og derfor mener vi, at joint venturet her kunne have gjort det bedre, lyder det fra den britiske banks analytikere.



Endnu større er forundringen dog over udnævnelsen af Lars Bondo Krogsgaard som co-CEO.



Han har blandt andet en fortid som topchef i den tyske vindmølleproducent Nordex, hvor han i marts 2017 imidlertid trådte tilbage, efter at selskabet havde mødt stigende mistillid blandt investorerne.



- Krogsgaards handlinger hos Nordex endte ultimativt i en opsigelse som følge af tab af tillid blandt investorerne, og efter vores viden har han begrænset erfaring (little to no experience) med offshore.



- Som en etableret udfordrer i offshore burde MHI/Vestas have tiltrukket bedre ledelseskvalitet. På den positive side vil Vestas' administrerende direktør, Anders Runevad, kunne holde et vågent øje som ny formand for bestyrelsen, skriver Barclays.



De nye topchefer for MHI Vestas starter 1. april og afløser den nuværende CEO, Jens Tommerum, og co-CEO Tetsushi Mizuno, som begge har valgt at forlade selskabet.



Oprindeligt aftalte Vestas og Mitsubishi, at topledelsen i joint venturet skulle udskiftes hvert fjerde år, hvor parterne skiftes til at finde en CEO henholdsvis co-CEO.



Endvidere skal der skiftes ud i bestyrelsen, hvor Runevad altså nu bliver formand per 1. april, mens den nuværende formand, Michisuke Nayama, rykker ned som næstformand.



/ritzau/FINANS