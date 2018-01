Mærsk: APM Terminals investerer over 600 mio. kr. i Georgien

A.P. Møller-Mærsks havnedivision, APM Terminals, vil investere 100 mio. dollar, svarende til 608 mio. danske kr., i en ny tørlastterminal i Georgien.



I slutningen af sidste uge underskrev APM Terminals et såkaldt aftalememorandum med Poti New Terminals Consortium, der skal designe og udvikle den nye terminal, fremgår det af en pressemeddelelse.



Den nye tørlastterminal skal bygges på APM Terminals område i havnen Poti. Den vil årligt kunne behandle 1,5 mio. ton gods, og ifølge den danske havnedivision vil terminalen skabe nye handelsmuligheder i transitområdet for kunderne.



Ifølge meddelelsen vil investeringen medføre både konstruktion, udvikling og idriftsættelse af en ny bølgebryder og tørlastterminal samt anden infrastruktur, som giver bedre mulighed for at betjene tørlastkunderne.



/ritzau/FINANS