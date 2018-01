Carlsberg snupper leveringen af øl til den amerikanske burgerkæde Burger King i Rusland fra konkurrenten Anadolu Efes.



Det fremgår af en pressemeddelelse fra Carlsbergs russiske bryggeri Baltika.



Fra begyndelsen af i år vil Baltika levere øl som Baltika 7, Baltika 0 og Tuborg til Burger Kings mere end 500 salgssteder.



Dermed slår Carlsberg igen mod Efes.



Anadolu Efes indikerede med sine seneste salgstal mandag, at bryggeriselskabet har vundet markedsandele på det store russiske marked, hvor tyrkerne konkurrerer med danske Carlsberg, der er markedsleder.



- Jeg tror helt afgjort, at Efes har vundet markedsandele. Men Carlsberg har jo også valgt en premium-strategi i Rusland, så det er meget naturligt, sagde Michael Friis Jørgensen, der er aktieanalytiker hos Alm. Brand Markets, til Ritzau Finans i en kommentar til tallene.



Han pegede endvidere på, at Efes ' store fremgang i Rusland, som ifølge det tyrkiske bryggeri selv var tocifret i fjerde kvartal, også er trukket af en generel bedring af markedet.



/ritzau/FINANS