Jefferies skruer kursmål for Novo-mål op med 45 pct.

Nov Nordisk har budt op mod 30,5 euro pr. aktie i belgiske Ablynx, men ifølge den amerikanske investeringsbank Jefferies, skal der et bud på over 35 euro pr. aktie på bordet inden Ablynx' bestyrelse med Bo Jesper Hansen for bordenden inviterer indenfor til forhandling, og så vil en sandsynlig handel lande på en kurs over 40 euro pr. aktie.Det fremgår af en ny analyse, hvor aktieanalytiker Peter Welford skruer kursmålet for Ablynx op med 45 pct. fra 29 euro til 42 euro. Aktiemarkedet forventer allerede, at Novo Nordisk eller en potential konkurrent inden længe vil byde en højere kurs, da Ablynx tirsdag sluttede lige under kurs 34. Kursmålet er ifølge analytikeren en blandet vurdering af selskabet i forskellige scenarier, enten som selvstændigt videreført eller i en overtagelsessituation, med mest vægt på det sidste scenarium.Peter Welford skriver, at bestyrelsen afvisning af Novo Nordisk kan retfærdiggøres, fordi synergier for Novo Nordisk ved kommercialisering af Ablynx bløderprodukt Caplacizumab, potentialet i andre lægemidler samt selskabets teknologiplatform, der har udsigt til potentielle milepælsbetalinger på over 10 mia. euro, kræver en noget højere overtagelsespris end de knap 20 mia. kr. Novo Nordisk er villig til at betale på nuværende tidspunkt.Jefferies mener desuden, at det var en fejl af Novo Nordisk at offentliggøre sit købstilbud."Novos beslutning om at gå offentligt 8. januar efter Ablynx' bestyrelses afvisninger af to opkøbstilbud er forfejlet, efter vores mening, da vi mener, at begge opkøbstilbud undervurderer aktiverne og vi ser potentiale for modbud, fordi selskabet er på nippet til at lancere et meget profitabelt lægemiddel mod en sjælden sygdom," skriver Peter Welford. Han mener, at Caplacizumab, der er rettet mod en sjælden blødersygdom, og som passer som hånd i handske i Novo Nordisks salgsorganisation, er væsentligt undervurderet. Jefferies-analytikeren peger på, at når lægemidlet et topsalg på 500 mio. dollar, hvilket er under halvt så meget, som bestyrelsesformand Bo Jesper Hansen mener, at lægemidlet formår, så er det aktiv alene 24 euro værd pr. aktie i Ablynx.Når Peter Welford alene regner på en potentiel overtagelsesværdi af Ablynx kan han nå helt op på en værdi på 48,8 euro pr. aktie for selskabet, men indtil videre sætter han sandsynligheden for et opkøb på 60 pct., og benytter derfor den blandede værdiansættelse af selskabet, som betyder, at kursmålet lander på 42.Ud over Novo Nordisk har Ablynx givet adgang til sin teknologiplatform for medicinalkoncerner som Merck Serono, tyske Merck, Boehringer Ingelheim, Abbvie, Sanofi, Novartis, Eddingpharm og japanske Taisho Pharmaceuticals. En potentiel rival til Novo Nordisks bud kan være at finde blandt disse selskaber.Især partnerskabet med Merck kan skabe store indtægter for Ablynx med potentielle milepælsbetalinger på 5,7 mia. euro.