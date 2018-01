Relateret indhold Aktieordbog

Ford og General Motors advarer mod, at det globale bilmarked går hårdere tider i møde, og begge bilproducenter forventer, at indtjeningen vil falde i det kommende år.



Det skriver Financial Times.



USA's to største bilproducenter, Ford og General Motors, ser forsigtigt på det økonomiske år i 2018. Ford har meldt ud, at bilproducenten forventer, at dets resultat per aktie (EPS) vil falde, medens konkurrenten General Motors forventer, at indtjeningen vil gå i stå i det kommende år. Det er fordi, det amerikanske bilmarked forventes at gå tilbage i 2018.



- Den amerikanske bilindustri kommer til at stå stærkt, men vi forventer, at den står mindre stærkt i 2018 end i 2017, siger Chuck Stevens, der er finansdirektør for General Motors, til Financial Times.



Bilproducenternes advarsel kommer i kølvandet på flere års globalt salgsopsving og stigende lønsomhed i industrien.



USA's årlige bilsalg faldt for første gang i 2017 siden finanskrisen, hvor salget gik fra en rekord på 17,6 mio. enheder til 17,2 mio. enheder, og bilproducenterne forventer et yderligere fald i år.



/ritzau/FINANS