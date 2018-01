Alm. Brand Markets: Pandoras forklaring på margin-dyk giver ro hos investorer

Der er en god forklaring på, hvorfor driftsmarginen skal dykke i Pandora allerede i år, hvor den ifølge selskabet selv vil falde fra 37,3 pct. i 2017 til 35 pct.



Det siger Michael Friis Jørgensen, chefaktieanalytiker i Alm. Brand Markets, i forbindelse med Pandoras kapitalmarkedsdag i København tirsdag.



"Da Pandora kom med strategiplanen i torsdags var spørgsmålet, om marginen ikke ville falde endnu mere end til 35 pct. i år. Men vi har nu fået en forklaring på, hvorfor dykket ikke fortsætter - og det giver investorerne ro i maven," siger Michael Friis Jørgensen til Ritzau Finans.



To årsager til margin-dyk



Det er topchef Anders Colding Friis' forklaring tidligere tirsdag, der er årsag til, at investorerne har mere ro på, når talen falder på aktiekursen og fremtiden.



Pandora-chefen forklarede, at den lavere margin skyldes to ting: flere nye koncepter koster penge - det vil sænke marginen med 1 pct.point allerede i år, og derudover vil transformationen af en række butikker til Pandora-ejede butikker ligeledes koste 1 pct.point på marginen.



"Og her har vi forklaringen på, at marginen ikke bare fortsætter med at dykke, som man kunne frygte, når først et skred satte ind," siger Alm. Brand-analytikeren.