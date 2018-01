Pandorachef på kapitalmarkedsdag: Nye produkter har solgt for dårligt

Relateret indhold Børsen Play

I en propfyldt koncertsal på Islands Brygge, hvor 85 investorer, analytikere, porteføljeforvaltere og journalister var samlet for at høre Pandora-ledelsens retning for de kommende år, tog topchef Anders Colding Friis med det samme fat om det, som har trykket aktiekursen i selskabet: de skuffende resultater i 2017.



"Jeg kan garantere jer, vi gjorde alt, hvad vi kunne – på tværs i forretningen – men vi kom ikke hele vejen. Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende," sagde Colding Friis.



Han gik herefter i gang med at forklare, hvad årsagerne var til, at Pandora skuffede.



Topchefen understregede, at der var udfordringer på tværs i forretningen, på tværs af en række markeder, så der er ikke et quick-fix på problemerne, da de rækker ind i mange forskellige led i virksomhedens værdikæde.



"Den sidste store innovation i Pandora var tilbage i 2014, da vi launchede Pandora Rose og vores Disney-kollektion. Det viser, at vi ikke har haft en organisation på plads til at drive innovation. Men det har vi i dag, så forbrugerne i større grad kan se forskel på den produktinnovation, vi hele tiden forsøger at lave. Det har historisk været sådan, at 50 pct. af vores salg kommer fra nye produkter, og her har vi set en faldende tendens," siger Anders Colding Friis og viser en slide, der afslører, at kun 43 pct. af salget i 2017 kom fra nye produkter.



Colding Friis erkender, at de udfordringer allerede blev synlige for ledelsen i 2016.



"Vi reagerede på det og er nu klar med et designteam, som kan reagere hurtigere på forbrugernes adfærd," siger Colding Friis, og fortæller, at problemet for Pandora har været, at designteamet ikke kendte til kundernes respons på nye produkter, når de gik i gang med nye produkter. Den viden er nu synlig for teamet.



Derudover har Pandora udviklet et såkaldt "fast track", en model som kan sikre, hvis det er nødvendigt, at virksomheden kan udvikle og skubbe nye produkter ud på markedet i løbet af fire måneder. Tidligere tog dette arbejde 11 måneder.



"Og vi har allerede i 2017 haft produktudviklinger via dette fastrack, som er blevet godt modtaget af kunderne," siger Anders Colding Friis.



I forhold til det amerikanske marked siger Anders Colding Friis, at problemet er på e-handelssiden.



"I USA købes 21 pct. af alle smykker på nettet. Og der er vi ikke med. Vi sælger kun 6 pct. af vores smykker via e-commerce," siger Colding Friis, der også her har sat en række initiativer i søen, så Pandora løfter sit salg på nettet markant og kommer op på niveau med konkurrenterne.