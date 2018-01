D/S Norden opjusterer efter overraskende godt fjerde kvartal

Rederiet D/S Norden har haft et uventet stærkt fjerde kvartal og opjusterer forventningerne til hele 2017, der nu ventes at give et justeret resultat på 20-35 mio. dollar mod tidligere forventninger om et resultat på mellem minus 10 og plus 30 mio. dollar.



- Den forventede bedre indtjening kommer som følge af et bedre end forventet resultat i fjerde kvartal af 2017 i både tørlastforretningen – inklusiv dry operator – samt tankforretningen, skriver rederiet i en kortfattet meddelelse.



Norden, der også opjusterede forventningerne så sent som i november, stiger med 7 pct. til 132,20 kr. på børsen i København.



Norden spillede oprindeligt ud med forventninger til 2017 om et justeret resultat på minus 20 til plus 40 mio. dollar.



Forventningerne blev herefter sænket efter andet kvartal til minus 20 til plus 20 mio. dollar, men altså løftet i regnskabet for tredje kvartal i november til minus 10 til plus 30 mio. dollar.



