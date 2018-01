Lundbeck står til kæmpe skattegevinst i USA

Opdateret 10.37...Skatten er god ved Lundbeck, der i øjeblikket er på jagt efter en ny topchef, og arbejder på at finde nye lægemidler, der kan skabe vækst på langt sigt, efter at selskabet havde et par fejlskud i løbet af 2017.Den amerikanske præsident Donald Trumps skattereform vil nemlig sænke den samlede skatteprocent i Lundbeck til et niveau omkring 26-27 pct. frem mod 2021, hvor den ventes at lande på 25 pct. mod et tidligere skøn på 35 pct. fra investeringsbanken Jefferies."Det er korrekt, at vi har anslået en skatteprocent på ca. 26 pct., og understreget, at det afhænger af en række faktorer, så det er behæftet med nogen usikkerhed. Derfor kan vi heller ikke sige så meget mere om det," skriver pressechef Mads Kronborg fra Lundbeck i en e-mail.Investeringsbanken løfter sit estimatet for Lundbecks indtjening pr. aktie (EPS) med 6 pct. for 2018, hvilket ikke er helt på niveau med skattebesparelsen, men svækkelsen af den amerikanske dollar trækker i modsat retning. Opdateringen af skatteprocenten kommer efter, at fungerende topchef Anders Gøtzsche har været i USA til den årlige JP Morgan-konference, og han fortalte ifølge Jefferies, at den høje lønsomhed fra selskabets portefølje af neurologiske produkter er bag den ventede skattebesparelse.Nordea har også forventning om en gevinst på skatten for Lundbeck, og har løftet sit estimat for indtjeningen pr. aktie for Lundbeck for 2018 med 10 pct. og løftet sit kursmål med 1 pct. til 290. Jefferies har et kursmål på 300 for Lundbeck-aktien.Nordea peger på, at "Lundbecks langsigtede vækstprofil kan blive udfordret, da selskabet kun har et produkt i mellem- til senfaseudvikling, og derfor er der behov for at udvide udviklingsporteføljen for at imødekomme fremtidige patentudløb," skriver Nordea.Lundbeck har patentudløb på Onfi i oktober 2018, og det vil ifølge Jefferies analytikere betyde, at salgsudviklingen i 2019 bliver flad i forhold til 2018.Samtidig kommer der kopikonkurrence på antidepressivet Lexapro i Japan fra august 2019, og det nuværende fald i salget af Sabril, der allerede er gået af patent kan blive accelereret og dermed skabe endnu mere modvind i 2019, frygter Jefferies.To tredjedele af salget af Sabril kommer via den offentlige sundhedssikring Medicaid i USA, og her er Lundbeck nødt til at give væsentlig rabat på lægemidlet, hvilket mindsker muligheden for kopirivaler på dette område.