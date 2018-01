SAS: Konkurrencen mellem København og Berlin er hårdere - citat

Relateret indhold Artikler

Konkurrencen mellem København og Berlin er hårdere end nogensinde før, og SAS har ikke mulighed for at flyve mere på grund af manglende tilladelser.



Det skriver branchesitet Check-In.



"Før Air Berlin gik i betalingsstandsning 15. august sidste år, var konkurrencen i flytrafikken mellem København og Berlin i forvejen meget hård. Men der er udsigt til endnu hårdere konkurrence i det kommende sommertrafikprogram," skriver Check-In.



Det er tilsyneladende manglende slots (start- og landingstilladelser, red.), der presser det skandinaviske flyselskab.



"Vi afventer lige nu slotsituationen i Berlin-Tegel. Der er en begrænset slotkapacitet i Tegel, så vi har ikke mulighed for at flyve mere eller på andre tidspunkter lige nu. Easyjet har købt Air Berlins konkursbo og har derfor også overtaget slots, som ikke er tilgængelige for os," forklarer pressechef Mariam Skovfoged fra SAS i Danmark til Check-In.



Ifølge Check-In fløj Air Berlin før konkursen fire gange dagligt mellem København og Berlin-Tegel suppleret af SAS til samme lufthavn samt Easyjet og Norwegian til Schönefeld-lufthavnen.



I øjeblikket flyver SAS blot fire gange om ugen mellem København og Tegel. Det ser ifølge branchesitet ikke meget bedre ud i sommertrafikprogrammet.



/ritzau/FINANS