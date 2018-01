Novos amerikanske ærkerival kan skabe nyt kaos i USA

Det danske medicinalflagskib Novo Nordisk risikerer at blive hvirvlet ind i en ny og udmarvende priskrig på det altafgørende amerikanske diabetesmarked, skriver Finans.



En stribe analytikere forventer nemlig, at den amerikanske ærkerival Eli Lilly til sommer fremlægger et fejlslagent studie med diabetesmidlet Trulicity, som kæmper en indædt kamp mod Novo Nordisks Victoza og snart det nye guldhåb Ozempic.



Det ligner en fjer i hatten for Novo Nordisk, men hvad der ifølge medicinalanalytiker Rune Majlund Dahl fra finanshuset DNB umiddelbart bør stille Novo Nordisk stærkere, kan paradoksalt nok ende som en bet for Novo.



"Eli Lilly vil kunne imødekomme en del af udfordringen ved et fejlet studie ved at give indkøbsorganisationerne større rabatter. Det er selvfølgelig en risiko for Novo Nordisk, fordi det så presser priserne ned," siger Rune Majlund Dahl til Finans.



Han står langtfra alene med forventningen om, at det store studie vil fejle.



"Vi mener, at det kan fejle i forhold til at vise kardiovaskulære (vedr. hjerte-kar, red.) fordele," skriver Sachin Jain, medicinalanalytiker i Bank of America Merrill Lynch, i en analyse.



Novo Nordisk har med sit lægemiddel Victoza vist, at det kan reducere risikoen for hjerte-kar-problemer som f.eks. slagtilfælde eller blodpropper.



Netop disse problemer er den hyppigste dødsårsag blandt diabetikere, og det er et lignende studie, Eli Lilly til sommer fremlægger resultater for.