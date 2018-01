Ford smider 67 milliarder kr i udvikling af elbiler

Den amerikanske bilproducent Ford tror på fremtidens teknologiske udvikling og vil derfor investere 11 mia. dollar (ca. 67,5 mia. kr) i elektriske biler frem mod 2022.



Det skriver the Wall Street Journal.



"Det, vi har lært i løbet af den første periode med elektrificering, er, at folk vil have virkelig gode produkter. Vi vil producere elektriske biler med ikoniske mærker," siger Fords globale markedsdirektør, Jim Farley, til the Wall Street Journal.



I dag er Fords model Focus compact den eneste, der kører udelukkende på el. Ifølge Jim Farley vil bilproducenten udvide sortimentet af elektriske biler i 2020 i USA og EU med sportsvogne.



Ud over Ford har Volkswagen også fået øjnene op for potentialet i elektriske biler. Den tyske bilproducent vil vende de seneste års nedtur, der startede for et par år siden med den omfattende diesel-skandale, med en investering på 40 mia. dollar i elektriske biler over de næste fem år.



I 2017 blev der solgt omkring 90 mio. biler på globalt plan, hvoraf størstedelen er drevet på benzin eller diesel.



/ritzau/FINANS