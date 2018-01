Carlsberg-konkurrent hugger markedsandele i Rusland

Det tyrkiske bryggeri Anadolu Efes indikerer med sine seneste salgstal, at det har vundet markedsandele på det store russiske marked, hvor tyrkerne konkurrerer med danske Carlsberg.



Og meget tyder på, at Efes har taget nogle markedsandele fra Carlsberg, der er markedsleder på det russiske marked. Det er dog en kalkuleret tilbagegang for Carlsberg, der i højere grad satser på at sælge flere af de øl, som bryggeriet tjener bedre på i blandt andet Østeuropa.



"Jeg tror helt afgjort, at Efes har vundet markedsandele. Men Carlsberg har jo også valgt en premium-strategi i Rusland, så det er meget naturligt, siger Michael Friis Jørgensen, der er aktieanalytiker hos Alm. Brand Markets," til Ritzau Finans.



Han peger på, at Efes' store fremgang i Rusland, som ifølge det tyrkiske bryggeri selv var tocifret i fjerde kvartal, også er trukket af en generel bedring af markedet.



"Det er ikke kun, fordi Efes har taget rene markedsandele fra andre. Der har også været bedre end ventet volumenvækst i Rusland i fjerde kvartal," siger Michael Friis Jørgensen.



"Markedet har fulgt meget godt med i ølstatistikkerne, der indikerer en vending i markedet. Og oliepriserne er også steget en del, hvilket indikerer, at det skal til at gå bedre i Rusland generelt," fortsætter han.



Derfor vurderer han, at Carlsberg formentlig også har oplevet volumenvækst i Rusland i fjerde kvartal, men måske ikke i helt samme grad som Efes, fordi det danske bryggeris strategi mere bygger på bedre indtjening per øl.

"Det er den rigtige vej at gå for Carlsberg. 2018 er en marginhistorie for Carlsberg, og effektiviseringerne skal for alvor til eksamen nu. De store besparelser skal begynde at komme ind og give effekt på indtjeningen," siger Michael Friis Jørgensen.



Nyheden har heller ikke den store effekt på Carlsberg-aktien, der mandag morgen falder med 0,42 pct. til 757 kr.



/ritzau/FINANS