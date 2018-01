Britisk virksomhed går konkurs: Manglede 300 mio pund

Relateret indhold Tilføj søgeagent Sunday

Den britiske entreprenørvirksomhed Carillion med 43.000 ansatte har mandag morgen erklæret sig konkurs.



Det er sket, efter det er mislykkedes at overtale regeringen i London og banker til at yde økonomisk støtte, skriver en række medier.



"Vi beder om en fuld undersøgelse af regeringens ageren i denne sag," siger Labours talskvinde Rebecca Long-Bailey til BBC.



Det er Carillions bestyrelse, der har konkluderet, at den ikke havde andet valg end at erklære den økonomisk trængte virksomhed konkurs.



Carillion har haft en bred vifte af arbejdsområder. Virksomheden har stået for bygningen af jernbaner og veje og anden infrastruktur i Storbritannien. Hertil kommer serviceydelser på skoler, hospitaler og andre offentlige institutioner.



Carillion har 43.0000 ansatte, og heraf arbejder 20.000 i Storbritannien.



Virksomheden forhandlede søndag med regeringen om økonomisk støtte på 300 mio. pund (2,5 mia. kr.), skrev Mail on Sunday. Men det blev afvist.



/ritzau/