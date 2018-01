Carlsberg: Tyrkisk rival har tocifret volumenvækst i Rusland

Relateret indhold Artikler

Tyrkiske Anadolu Efes, der er blandt Carlsbergs store konkurrenter på det russiske marked, havde tocifret vækst på de internationale ølmarkeder i fjerde kvartal anført af netop det russiske marked.



Det fremgår af en salgsopdatering dateret fredag fra bryggeriet, der vurderer, at det vinder markedsandele.



"Det russiske ølmarked estimeres at være faldet med lave til midt encifrede procenter i 2017 som følge af den negative indvirkning fra mindre plastflasker så vel som et ugunstigt vejrlig i højsæsonen."



"Vores russiske forretning leverede tocifrede vækst i kvartalet på trods af meget stærke sammenligningstal sidste år. Som følge heraf var væksten på årsbasis også tocifret og overgår som forventet markedsvæksten," skriver bryggeret.



Efes' totale ølvolumener voksede med 11 pct. i fjerde kvartal til 4,8 mio. hektoliter. Heraf stod de internationale markeder for 3,3 mio. hektoliter efter en vækst på 13,7 pct.



På årsbasis voksede Anadulo Efes' ølvolumener med 9,3 pct. på de internationale markeder og med 5,6 pct. medregnet det tyrkiske hjemmemarked.



Carlsberg meldte i starten af november om en nedgang i volumenerne på det russiske i årets første ni måneder.



Carlsberg erkendte samtidig, at det havde tabt markedsandele i årets første ni måneder, men som følge af prisforhøjelser i forbindelse med indførelsen af de mindre plastflasker i Rusland. I løbet af tredje kvartal oplevede Carlsberg desuden en vending, så markedsandelen begyndte at styrkes.



